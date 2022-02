Polizei Düsseldorf

POL-D: Erstmeldung der Autobahnpolizei: Nettetal - A 61 nach Lkw-Unfall in beide Richtungen voll gesperrt - Fahrer in Lebensgefahr

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 15. Februar 2022, 10:45 Uhr

Noch unklar ist die Ursache eines schweren Verkehrsunfalls auf der A 61 von heute Morgen. Ein Lkw ist kurz hinter der Anschlussstelle Nettetal-West in Richtung Niederlande in die Mittelschutzplanke gefahren und umgekippt. Durch das große Trümmerfeld ist die Autobahn in beide Fahrtrichtungen blockiert.

Der Fahrer ist noch im Führerhaus eingeklemmt und nach erster Einschätzung lebensgefährlich verletzt. Die Rettungsmaßnahmen dauern an.

Es ist davon auszugehen, dass es noch bis in die Abendstunden zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren und auf den Verkehrswarnmeldungen zu achten.

