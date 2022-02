Polizei Düsseldorf

POL-D: Ladendieb in Stadtmitte mit Zange unterwegs - Festnahme - Beschleunigtes Verfahren

Düsseldorf (ots)

Auf einen "Trainingsanzug" im Wert von 369 Euro hatte es gestern Nachmittag ein 37-jähriger Ladendieb aus Rumänien in einem Bekleidungsgeschäft in Stadtmitte abgesehen. Als er vom Ladendieb ertappt wurde, zeigte er sich aggressiv. Die Polizei musste mit Blaulicht und Martinshorn anrücken, um die Lage zu beruhigen. Der polizeibekannte Mann soll heute im beschleunigten Verfahren vorgeführt werden.

Gegen 17 Uhr beobachtete der Detektiv des Geschäfts an der Schadowstraße, wie der Verdächtige mit einem "Trainingsanzug" in der Kabine verschwand und ohne wieder herauskam. Wie sich herausstellte, hatte der 37-Jährige mit einem Seitenschneider die Sicherheitsetiketten entfernt und die Beute in einem Rucksack verstaut. Danach wollte er sich "aus dem Staub" machen. Der Angestellte hielt den aggressiven Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Beschuldigte wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die weitere Bearbeitung.

