POL-D: A 1 - Vier witterungsbedingte Verkehrsunfälle bei Wuppertal - Eine Person leicht verletzt - Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen - Stau

Düsseldorf (ots)

Freitag, 11. Februar 2022, 08:45 Uhr

Aufgrund einer vereisten Fahrbahndecke ereigneten sich heute Morgen insgesamt vier Verkehrsunfälle (jeweils zwei in beiden Richtungen) auf der A 1 im Bereich der Talbrücke Langerfeld, bei denen ein Mensch leicht verletzt wurde. Fünf Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Richtungsfahrbahnen mussten voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Dortmund konnte die Sperrung gegen 10:50 Uhr und in Fahrtrichtung Köln gegen 11:10 Uhr aufgehoben werden. Es bildete sich in Richtung Köln ein Stau von etwa 6.000 Metern. Die Beamtinnen und Beamten schätzen den Gesamtschaden auf etwa 150.000 Euro.

