POL-D: Flughafen - Nach Diebstahl im Terminal - Mann leistet Widerstand - Festnahme - Vorführung

Donnerstag, 10. Februar 2022, 13:45 Uhr

Nachdem es gestern im Bereich des Terminals des Flughafens zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Tatverdächtigen eines Diebstahls und einem ausländischen Fluggast gekommen war, leistete der Verdächtige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der 65 Jahre alte Wohnungslose steht im Verdacht, dem Opfer zuvor eine Tasche gestohlen zu haben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld und mehrere Handys. Er wird heute noch im beschleunigten Verfahren vorgeführt.

Am gestrigen Nachmittag bemerkte ein Fluggast, der kurz zuvor angereist war und sich in der Ankunftsebene befand, dass seine Tasche augenscheinlich entwendet worden war. Als er sich zum Fundbüro begeben wollte, sah er einen Mann, der offensichtlich seine Tasche mitführte. Er konfrontierte den Unbekannten mit der Tatsache, dass dies sein Eigentum sei, woraufhin sich ein lautstarker Streit zwischen den beiden entwickelte. Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten versuchten den aggressiven Tatverdächtigen zu beruhigen und den Sachverhalt zu klären. Der Mann schrie jedoch laut und leistete Widerstand gegen die Beamten, indem er sich sperrte und versuchte, an die Dienstwaffe einer Polizistin zu greifen. In der Folge fixierten die Polizisten den Verdächtigen und brachten ihn zur Wache. Bei seiner Durchsuchung kamen drei Mobiltelefone und Bargeld in unterschiedlichen Währungen zum Vorschein. Der 65 Jahre alte Mann aus Ghana ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und hat keinen festen Wohnsitz. Er wird noch heute im beschleunigten Verfahren vorgeführt.

