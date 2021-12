Polizei Düren

POL-DN: Weißer Sprinter entwendet

Düren (ots)

Bisher Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen weißen Mercedes Sprinter in der Alten Jülicher Straße.

Der 28-jährige Nutzer des Firmenfahrzeugs mit Bremer Kennzeichen, teilte mit, dass er den Wagen am Sonntagabend, gegen 23:00 uhr letztmalig am Abstellort "Alte Jülicher Straße" in Höhe "An der Scheidheck" gesehen hat. Am Montagmorgen, gegen 07:45 Uhr stellte junge Mann fest, dass der weiße Sprinter ohne Firmenaufschrift nicht mehr am Abstellort steht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Sprinters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421-9496425 zu melden.

