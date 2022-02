Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt - Polizei erneut mit Vielzahl an Kräften im Einsatz - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Mit einer Vielzahl an Kräften ist die Polizei am kommenden Samstag, 19. Februar 2022, aufgrund mehrerer Demonstrationen im Einsatz. Wie auch an den vergangenen Samstagen, ist im Bereich der Innenstadt mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Durch eine Privatperson wurde erneut ein Aufzug mit mehreren Tausend Teilnehmern angemeldet. Die Teilnehmenden werden sich ab 15 Uhr am Johannes-Rau-Platz sammeln und dann über innerstädtische Straßen durch die Stadtteile Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt, Stadtmitte und Carlstadt zurück zum Startpunkt ziehen.

Eine weitere Privatperson hat eine Versammlung mit einigen Hundert Personen angemeldet, die voraussichtlich ab 12 Uhr ab der Reuterkaserne über Straßen in Stadtmitte zurück bis zum Ausgangspunkt ziehen werden.

Ebenfalls wollen mehrere Hundert Demonstrierende (ohne Pandemiebezug) ab 14 Uhr von der Kölner Straße zum Grabbeplatz ziehen.

Aufgrund der Aufzüge ist in der Zeit zwischen 12 Uhr bis 20 Uhr mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

