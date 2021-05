Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Trunkenheitsfahrt 2. Bad Fallingbostel/Riepe, Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Trunkenheitsfahrt:

Am Samstagmittag querte ein 48-jähriger Mann mit seinem Fahrrad bei Rotlicht zeigender Lichtsignalanlage den Kreuzungsbereich der Rathauskreuzung vor den Augen der in einem zivilen Streifenwagen befindlichen Polizeibeamten. Der Radfahrer wurde direkt vor Ort auf sein Fehlverhalten angesprochen. Da trotz einer getragenen Mundnasenbedeckung ein deutlicher Atemalkoholgeruch von dem Mann ausging, wurde eine Alkoholbeeinflussung überprüft. Dies führte zur Feststellung eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille. Dem Soltauer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt mit dem Rad untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Bad Fallingbostel/Riepe, Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht:

Während der Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten ein an einem Baum verunfallter Pkw an der Rieper Straße, kurz vor der Einmündung zur K 141, auf. Das Fahrzeug wies neben dem Baumanprallschaden noch weitere Unfallschäden auf, welche evtl. noch von weiteren, bisher polizeilich nicht bekannten, Kollisionen herrühren. Der Pkw war unbesetzt und verschlossen. Die Windschutzscheibe war im Bereich des Fahrersitzes beschädigt und nach außen gewölbt, so dass von einem am Kopf verletzten Fahrer auszugehen war. Eine Überprüfung der Halteranschrift führte zur Feststellung des verletzten, unfallflüchtigen und betrunkenen Fahrers daheim in seinem Bett. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Der 52-jährige Fahrer behauptete nach dem Unfall noch Alkohol konsumiert zu haben. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo zwei Blutproben entnommen wurden. Dort verblieb er gleich zur weiteren Behandlung. Die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt, die Verkehrsteilnahme vorerst untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die bisherige Schadenshöhe wird auf 10.000,- Euro geschätzt. Möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Bad Fallingbostel unter Tel.: 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell