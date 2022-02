Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Folgemeldung++ - Autobahnkreuz Mönchengladbach - A61 Richtung Venlo - Sattelzug umgestürzt - Fahrer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 18. Februar 2022, 08.45 Uhr

Wie bereits mit Meldung von heute Morgen berichtet, kippte auf der A61 Richtung Venlo, in Höhe Autobahnkreuz Mönchengladbach, ein Sattelzug um.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5149973

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 23-Jähriger aus den Niederlanden mit seiner Sattelzugmaschine auf der A52 in Richtung Roermond und wechselte im Autobahnkreuz Mönchengladbach auf die A61 in Richtung Venlo. Im Autobahnkreuz kam der Lkw im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf die linke Seite. Der 23-Jährige konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Teile der Fahrbahn wurden durch auslaufende Betriebsmittel verschmutzt. Der Sattelzug war mit 26 Tonnen Gips beladen und muss durch ein Bergungsunternehmen umgeladen werden. Die Bergung des Lkw dauert gegenwärtig noch an. Der Verkehr wird derzeit an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es ist weiterhin mit erheblichen Verkehrsbehinderungen bis in den Nachmittag zu rechnen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 95.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell