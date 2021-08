Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landstraße (L) 392: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Barsinghausen und Landringhausen

Hannover (ots)

Am Dienstagnachmittag, 17.08.2021, ist ein 81 Jahre alter Fahrer eines Skoda Roomster bei einem Unfall auf der L 392 zwischen Barsinghausen und Landringhausen ums Leben gekommen. Zuvor kam er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit mehreren Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der 81-Jährige gegen 15:40 Uhr mit seinem Pkw auf der L 392 von Bundesstraße 65 kommend in Richtung Landringhausen. In einer Rechtskurve verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte er mit seinem Pkw womöglich einen entgegenkommenden Lkw, wobei der Lkw-Fahrer davon nichts mitbekommen hatte. Danach kam es zu einem Spiegelkontakt mit einem BMW einer 47 Jahre alten Fahrerin aus Barsinghausen, die hinter dem Lkw fuhr. Sie wurde dabei nicht verletzt. Dann fuhr der 81-Jährige mit seinem Skoda in die Seite eines Mazda eines 44-Jährigen aus Barsinghausen. Der Mazda-Fahrer wurde dabei verletzt. Anschließend stieß das Fahrzeug des Seniors frontal mit einem VW Passat, dessen Fahrer ebenfalls verletzt wurde. Alle Verletzten kamen mit den Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der 81-Jährige aus Lauenau erlitt bei dem Verkehrsunfall so schwere Verletzungen, dass er von den hinzugerufenen Rettungskräften reanimiert werden musste. Er erlag jedoch noch vor Ort seinen Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls eingesetzt. Die Landstraße 392 musste für die Rettungsmaßnahmen und die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. /nash

