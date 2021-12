Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Streit nach Böllerwurf - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag gegen 19:30 Uhr an der Eselshütte in Bietigheim-Bissingen zugetragen hat. Eine 51-jährige Frau war mit ihrem Hund spazieren, als plötzlich ein Böllerschlag ihren Hund so erschreckte, dass er sich von der Leine losriss und sich nur mit großer Mühe wieder einfangen lies. Nachdem die 51-Jährige bereits Zuhause angekommen war, entschied sie sich, zurück zur Eselshütte zu fahren und eine etwa 15-köpfige Personengruppe, die mutmaßlich für den Böllerwurf verantwortlich war, zur Rede zu stellen. Hier kam es zu einem Streitgespräch mit der Personengruppe. Als die 51-Jährige den Heimweg mit ihrem E-Bike antreten wollte, trat ein bislang unbekannter junger Mann aus der Personengruppe gegen ihr Fahrrad. Hierdurch verlor sie das Gleichgewicht und wurde leicht verletzt.

