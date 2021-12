Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein zunächst unbekannter Täter am Freitag gegen 14:00 Uhr einen 51-Jährigen in Hemmingen unvermittelt angegriffen und mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen hatte ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5096693 ) kontrollierten Beamte des Polizeireviers Ditzingen nach einem Zeugenhinweis am Samstagabend gegen 18:00 Uhr auf der L 1136 zwischen Hemmingen und Hochdorf einen verdächtigen Fußgänger, dessen Aussehen der abgegebenen Personenbeschreibung entsprach. Im Verlauf der Kontrolle wurde er zunehmend aggressiver und versuchte zu flüchten. Als die Polizisten ihn daran hinderten, schlug und trat er nach ihnen und verletzte beide leicht. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 19-Jährige, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

