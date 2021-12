Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Angriff auf einen 51jährigen Mann mit einem Schlagstock und Pfefferspray

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 14:00 Uhr war der 51jährige Mann von der Bushaltestelle Rathaus in Richtung Münchinger Straße zu Fuß unterwegs. Plötzlich wurde er von hinten unvermittelt angegriffen und mit einem Schlagstock mehrfach auf den Kopf geschlagen. Nachdem der 51Jährige zu Boden ging wurde er noch beleidigt und zudem vermutlich mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Nach der Tat flüchtete der unbekannte Angreifer in die Schwieberdinger Straße. Bei dem Täter soll es sich um einen 20-30 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er trug eine weiße Winterjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und führte einen Schlagstock mit sich. Der 51jährige Mann wurde durch den Angriff so schwer verletzt, dass er von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An der Fahndung nach dem Angreifer waren insgesamt 5 Streifenwagen eingesetzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte unter 071503837350 beim Polizeiposten Schwieberdingen melden.

