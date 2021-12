Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Mädchen angefahren und leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:05 Uhr wurde eine 13-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße in Marbach am Neckar leicht verletzt. Eine 27-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Opel die Bahnhofstraße in Richtung Schillerstraße. Die 13-jährige Fußgängerin wollte hier bei "grün" die Fußgängerampel überqueren und wurde vom Auto der 27-Jährigen erfasst. Durch die Kollision erlitt das Mädchen leichte Verletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand kein nennenswerter Sachschaden.

