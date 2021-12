Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall am Reinhold-Schick-Platz

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 17-jähriger Radfahrer, der am Donnerstag gegen 17.50 Uhr am Reinhold-Schick-Platz in Herrenberg in einen Unfall verwickelt wurde. Der Jugendliche wollte die Seestraße bei grün zeigender Fußgängerampel in Richtung der Nagolder Straße überqueren. Zeitgleich befand sich ein 53 Jahre alter Mercedes-Lenker im Kreuzungsbereich. Dieser wollte von der Hindenburgstraße nach rechts in die Seestraße abbiegen. Die Abbiegespur von der Hindenburg- in die Seestraße ist derzeit jedoch aufgrund Bauarbeiten gesperrt, was mittels mehrerer Warnbaken, Absperrmaterials, entsprechender Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen deutlich gemacht wird. Als die Geradeausspur in Richtung der Nagolder Straße "grün" zeigte, bog der 53-Jährige trotzdem in Richtung der Seestraße ab und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Dieser stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrrad wurde beschädigt, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der Sachschaden am Mercedes wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

