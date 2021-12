Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 30-Jähriger droht Schülern

Ludwigsburg (ots)

Wegen Bedrohung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg gegen einen 30-Jährigen, der am Donnerstag gegen 13.20 Uhr im Bereich einer Schule in der Kaiserstraße in Ludwigsburg negativ aufgefallen ist. Der polizeibekannte 30 Jahre alte Mann soll zunächst in einem Schulbus mehrere Schülerinnen und Schüler bedroht und beleidigt haben. Gemeinsam mit den Schülern stieg der Tatverdächtige an der Bushaltestelle "Rundsporthalle" aus. Auf dem Gelände der dortigen Realschule bedrohte und beleidigte der Mann weitere Schüler und einen Lehrer. Außerdem schlug er gegen Fenster des Schulgebäudes. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort zunächst nicht mehr an. Aufmerksame Schüler hatten jedoch beobachtet, dass sich der 30-Jährige in ein Mehrfamilienhaus zurückgezogen hatte. Als die Polizisten dieses überprüfen wollten, trat der Tatverdächtige aus dem Haus heraus. Da er erneut in ähnlicher Weise die anwesenden Schüler anging und auf die Aufforderungen der Beamten, stehen zu bleiben, nicht reagierte, wurde er zu Boden gebracht. Dem Tatverdächtigen wurden Handschließen angelegt und er wurde durchsucht, wobei ein sogenannter Crusher (Mühle zum Zerkleinern von bspw. Cannabis) und eine Kleinstmenge Cannabis aufgefunden wurden. Der 30-Jährige wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen und musste bis Freitagfrüh in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg bleiben. Die Ermittlungen dauern.

