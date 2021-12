Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Polizeieinsatz nach häuslicher Gewalt

Ludwigsburg (ots)

Resolut verhielten sich Nachbarn, die in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigsburger Straße in Korntal wohnen, als sie am Donnerstagabend Hilferufe aus einer der Wohnungen vernahmen. Gegen 21.40 Uhr war es zwischen einem jungen Paar zu einem Streit gekommen, der letztlich eskalierte, sodass der 21 Jahre alte Mann gegenüber seiner gleichaltrigen Partnerin gewalttätig geworden war. Darüber hinaus hatte er damit gedroht, sich selbst und dem gemeinsamen Kleinkind etwa anzutun. Seine Partnerin hatte versuchte mit ihrem Handy den Notruf zu wählen, was von dem 21-Jährigen gewaltsam unterbrochen worden war. Die Nachbarn klingelten jedoch an der Wohnungstür, zitierten den 21-Jährigen aus der Wohnung und kümmerten sich um die leicht verletzte Frau, die um die Hinzuziehung der Polizei bat. Aufgrund der möglichen Eigengefährdung wurde der vorläufig festgenommene Tatverdächtige vom Rettungsdienst, begleitet durch eine Streifenwagenbesatzung, in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

