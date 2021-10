Hochschule der Polizei

HDP-RP: Polizei Rheinland-Pfalz startet Ausbildung von IT-Kriminalistinnen und -Kriminalisten

Seit dem 1. Oktober 2021 gibt es eine neue Möglichkeit, Polizist oder Polizistin bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu werden. 16 Informatikerinnen und Informatiker begannen ihre Qualifizierung zu IT-Kriminalistinnen und -Kriminalisten.

Die einjährige, modular aufgebaute Qualifizierung wird an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dabei umfassend polizeifachlich, rechtlich und kriminalistisch qualifiziert. Zudem nehmen sie an Einsatztrainings teil und werden an der Dienstwaffe ausgebildet. Nach erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung werden sie zu Kriminalbeamtinnen bzw. -beamten ernannt.

"Wir gewinnen bereits seit Jahren IT-Fachkräfte für die Polizei, die wir in unterschiedlichen Funktionen verwenden. Mit der neuen und in Rheinland-Pfalz erstmals angebotenen Weiterbildung zum IT-Kriminalisten und zur IT-Kriminalistin ergänzen wir gezielt die bestehenden personellen Ressourcen wie Einsatzmöglichkeiten und intensivieren nochmals unsere Maßnahmen bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität und anderer Deliktsformen", so Innenminister Roger Lewentz.

Die studierten Informatikerinnen und Informatiker werden zukünftig bei den kriminalpolizeilichen Dienststellen der Polizeipräsidien und dem Landeskriminalamt eingesetzt. Hierbei werden sie nicht nur IT-Systeme und Datenträger analysieren, sondern als Ermittlerinnen bzw. Ermittler auch selbst Fälle der Cyberkriminalität und andere Straftaten bearbeiten. Außerdem sollen sie mit ihrer fachlichen Expertise die Ermittlungen in anderen Kriminalitätsbereichen unterstützten.

"Mit der Qualifizierung der IT-Kriminalistinnen und IT-Kriminalisten leistet die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf eine zukunftsweisende und den Sicherheitsinteressen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung tragende Kriminalitätsbekämpfung in unserem Land", freut sich der Leiter der Hochschule der Polizei, Uwe Lederer, auf die neuen Spezialistinnen und Spezialisten.

Für die Qualifizierung konnten sich Personen bewerben, die bereits ein abgeschlossenes Bachelorstudium (oder gleich- bzw. höherwertig) im Bereich der Informatik absolviert haben und eine einschlägige Berufserfahrung (mind. 1,5 Jahre) vorweisen können. Weitergehende Informationen finden Sie unter: www.polizei.rlp.de/karriere/

