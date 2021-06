Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl großer Mengen Kaffee in ALDI-Filialen (Elze, Gronau, Nordstemmen)

Hildesheim (ots)

(koe) Am Montag, den 28.06.2021 zwischen 15:00 Uhr und 17:18 Uhr, kommt es zunächst in der ALDI-Filiale in Elze, anschließend in der ALDI-Filiale in Gronau, zum Diebstahl großer Mengen Kaffee der Marke "Lavazza" durch mindestens zwei bislang unbekannte Täter. In der Filiale in Gronau wird einer der Täter bei der Tatausführung von zwei Zeugen (Kunden) beobachtet. Gegen 17:30 Uhr werden zwei verdächtige Personen in der ALDI-Filiale in Nordstemmen festgestellt. Es kommt zu einem Gespräch zwischen den Personen und zwei Mitarbeitern der Filiale. Daraufhin verlassen die Personen die Filiale und können beim Wegfahren in einem grauen Pkw Audi älteren Baujahrs beobachtet werden. Es kann kein Diebstahl von Kaffee in der Filiale in Nordstemmen festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den verdächtigen Personen um die Täter der Kaffee-Diebstähle handelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tathergängen oder den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei dem Polizeikommissariat Elze zu melden.

