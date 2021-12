Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

An mehreren Stellen hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch 17:30 Uhr und Freitag 09:30 Uhr in der Oberamteigasse in Besigheim einen dort geparkten VW zerkratzt und dabei etwa 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, entgegen.

