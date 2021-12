Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Geparkten VW Passat angefahren

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag zwischen 15:15 und 15:15 Uhr einen in der Kornwestheimer Straße an Straßenrand abgestellten VW Passat angefahren und dabei etwa 3.000 Euro Sachschaden angerichtet. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

