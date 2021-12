Polizeipräsidium Ludwigsburg

Magstadt: Angetrunkener Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

Ludwigsburg (ots)

Nachdem er am Freitagabend gegen 22:15 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 10 Höhe Eberdingen-Hochdorf aufgefallen war, ist ein 50-jähriger Autofahrer vor der anschließenden Kontrolle geflüchtet. Er missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr zunächst auf der L 1136 Richtung Hochdorf, dann über Hemmingen und Schwieberdingen zurück auf die B 10 in Richtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Zuffenhausen fuhr der 50-Jährige mit seinem BMW auf die A 81 und dort mit hoher Geschwindigkeit Richtung Süden. Eine ihn verfolgende Streifenwagenbesatzung es Polizeireviers Vaihingen/Enz brach daraufhin die Verfolgung ab, um nicht andere Verkehrsteilnehmende in Gefahr zu bringen. Kurze Zeit später entdeckte eine Streife des Polizeireviers Ditzingen den Flüchtenden auf der L 1187. Nach einem weiteren erfolglosen Anhalteversuch auf der L 1188 wurde der 50-Jährige schließlich gegen 22.45 Uhr auf der Neuen Stuttgarter Straße in Magstadt mit Hilfe eines Stopp-Sticks angehalten, nachdem er dort über eine rote Ampel gefahren war. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

