Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall auf der Flucht vor Polizeikontrolle. Fahrer greift Polizisten an

Ludwigsburg (ots)

Beamten des Polizeireviers Sindelfingen fiel in der Nacht zum Montag gegen 00:30 Uhr beim Bahnhof Sindelfingen ein mit drei Personen besetzter BMW auf, der daraufhin kontrolliert werden sollte. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete über die L 1185 und angrenzende Feldwege in Richtung der K 1004 und anschließend über die L 1182 nach Döffingen. Die Polizisten folgten ihm in größerem Abstand. In Richtung Grafenau kam der 20-jährige Fahrer mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde von der Böschung wieder abgewiesen und stieß letztlich links der Fahrbahn gegen die Leitplanken. Während der 20-Jährige zu Fuß die Flucht ergriff, wurden seine beiden Mitfahrer widerstandslos vorläufig festgenommen. Nach kurzer Verfolgung war auch die Flucht des 20-Jährigen beendet, der sich jedoch einer Festnahme widersetzte und einem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der Grund für seine Flucht stellte sich bald heraus: Der junge Mann stand mutmaßlich unter den Einfluss von Betäubungsmitteln und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er ist zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, sein Auto war nicht versichert und die angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

