Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in der Lahnstraße + Top-Case gestohlen + Thuja-Hecke brannte + Einbruch in Gartenhütte + Zweirad verkratzt + Automatenaufbruch gescheitert + Randalierer im Pilgrimstein + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Eckelshausen - Einbruch in der Lahnstraße

Bei einem Einbruch in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lahnstraße erbeuteten der oder die Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Derzeit steht die Art und Weise des Eindringens nicht fest. Zur Flucht nutzte der Täter offenbar ein Fenster. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Samstag, 14. August, insbesondere gegen 23.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht?

Biedenkopf - Top-Case abgerissen und gestohlen

Als der Besitzer am Montag, 16. August, um 11.20 Uhr, zu seinem 15 Minuten zuvor ordnungsgemäß in der Kiesackerstraße 12 geparkten blauen Motorrad zurückkehrte, war das Top-Case weg. Der Koffer war abgerissen und samt Inhalt, u.a. einem Mini-Stativ) gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Herzhausen - Thuja-Hecke brannte

In der Nacht zum Samstag, 14. August, zwischen 01.30 und 06 Uhr brannte im Pensionsweg eine vier Meter hohe Thuja-Hecke. Das Feuer zerstörte 11 Pflanzen. Die Hitzeentwicklung führte zu Schäden an einem Pavillon, einer Sitzlounge sowie weiteren Gegenständen. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 2000 Euro. Die Brandursache steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach Weidenhausen - Einbruch in Gartenhütte

In der Nacht zum Samstag, 14. August, betrat eine schlanke Person mit Jeans, dunkler Jacke und aufgesetztem Motorradhelm zwischen 03.15 und 03.20 Uhr den Garten eines Anwesens im Turnerweg. Diese Person steht in dem Verdacht, die Verriegelung der Gartenhütte aufgebrochen und eine Stihl Motorsense im Wert von fast 500 Euro gestohlen zu haben. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Schwabendorf - Zweirad verkratzt

Zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 09 Uhr am Freitag, 13. August, öffnete ein noch unbekannter Täter in der Schulstraße ein ge- aber nicht verschlossenes Garagentor und verkratzte das darin abgestellte 125 ccm Motorrad. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wehrda - Automatenaufbruch gescheitert

Nach den ersten Ermittlungen scheiterte in der Nacht zum Samstag, 14. August, der Aufbruch eines Warenautomaten. Der oder die Täter versuchten es zwischen 01 und 03 Uhr. Der Automat steht in der Wehrdaer Straße nahe einem Geldinstitut. An dem Gerät entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Randalierer im Pilgrimstein

Ein Randalierer nutze mehrere Abfallbehälter als Schlagwergzeuge und entglaste damit drei Fenster und die Eingangstür eines Geschäfts im Pilgrimstein. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Randalierer. Wer war zur Tatzeit am Samstag, 14. August, zwischen 06 und 06.35 Uhr im Pilgrimstein und hat den Randalierer bemerkt oder sogar die Tat beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben machen oder Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht am Parkplatz Ortenbergsteg

Wer hat die Kratzer in der Beifahrertür des roten Opel Meriva verursacht? Die Spuren deuten auf einen Schaden durch das unachtsame Öffnen einer Autotür hin. Der Schaden am Opel mit dem MTK-Kennzeichen ist relativ gering, sodass sich keine Hinweise zu verursachenden Fahrzeug ergaben. Der Opel parkte zur Unfallzeit zwischen 18 Uhr am Freitag und 09.30 Uhr am Samstag, 14. August, auf dem Parkplatz Am Ortgenbergsteg Ecke Schützenstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell