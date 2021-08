Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Weitere Straftaten im Zusammenhang mit Motorrollern (Bezug zur Presseinformation "Ein abgebranntes Kleinkraftrad und drei Rollerdiebstähle vom heutigen Tag)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Mittlerweile erstatteten zwei weitere Rollerbesitzer eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Tatort war in beiden Fällen die Bismarckstraße. Bereits am Mittwoch, 11. August stahl ein Dieb zwischen 09.30 und 18 Uhr den auf dem Grünstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn vor dem Anwesen Bismarckstraße 13 abgestellten anthrazitfarbenen Elektroroller. Der Roller stand an einem Baumschutzbügel und war mit einem Zahlenschloss zusätzlich gesichert. Wo ist der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 909WZG? Der zweite Rollerdiebstahl war quasi direkt nebenan. Zwischen 22 Uhr am Sonntag, 15. und 08 Uhr am Montag, 16. August stahl ein Dieb eine schwarze Piaggio Vespa mit dem Versicherungskennzeichen 302 WJP. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

