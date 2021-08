Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 09.08.2021

Daun (ots)

Ereignis: Unfallverursacher flieht, Polizei sucht Zeugen

Ort: Hillesheim, Kölner Straße, Parkplatz Hagebau

Zeit: 17.07.2021, 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Samstag, 17.07.2021, zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Hagebau- Marktes in der Kölner Straße, Hillesheim, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen geparkten PKW linksseitig am Heck. Dabei entstand hoher Sachschaden. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

