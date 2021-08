Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Betriebsgelände

Zell/Barl (ots)

Am Samstag dem 07.08.2021 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Diebstahl in Zell OT Barl. Zwei Täter entwendeten mehrere Stehtische von dem Betriebsgelände eines ortsansässigen Einzelhandelsgeschäfts und transportierten diese anschließend mit einem weißen PKW ab. Die gesamte Tatausführung wurde durch Überwachungskameraaufnahmen dokumentiert. Sachdienliche Hinweise, insbesondere bezüglich der Personen und des genutzten Fahrzeugs, werden an die Polizeiinspektion Zell unter Tel. 06542/9867-0 erbeten.

