Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 13.000 Euro Sachschaden forderte am Samstag ein Verkehrsunfall auf der K 1023. Der 42-jährige Fahrer eines VW war gegen 10:05 Uhr in Richtung Jettingen unterwegs. Am Kreisverkehrs mit der K 1030 achtete er nicht auf den Vorrang eines 26, der mit seinem Seat mit Anhänger im Kreisverkehr unterwegs war. Beim Zusammenstoß zogen sich der 26-Jährige und seine 22-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Die beiden Autos blieben fahrbereit.

