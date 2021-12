Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Polizei sucht schwarzen Audi A8 nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Bei ihren Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 6.Dezember gegen 19:20 Uhr auf der Allgäuer Straße in Darmsheim ist die Polizei Sindelfingen nach wie vor auf Zeugenhinweise angewiesen. Wie wir berichteten war ein unbekannter Autofahrer in Richtung der Haigerlocher Straße unterwegs, geriet auf die linke Fahrbahnseite und prallte auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Mazda. Dabei war Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen Audi A8 Zwölfzylinder, Baujahr 2006 mit Vollausstattung und Böblinger Kennzeichen, der vorne links beschädigt sein müsste. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

