Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationen in Düsseldorf - Polizei zeigt starke Präsenz - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 19. Februar 2022

Wie bereits an den vergangenen Samstagen führten mehrere Demonstrationen in der Landeshauptstadt auch heute zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Versammlungen verliefen weitestgehend störungsfrei und friedlich.

Ein Aufzug startete, mit erheblich weniger Teilnehmenden als in den vergangenen Wochen, gegen 16 Uhr am Johannes-Rau-Platz. Die rund 3.000 Demonstrierenden zogen dann über innerstädtische Straßen durch die Stadtteile Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt, Stadtmitte sowie Carlstadt und fanden sich schließlich wieder am Johannes-Rau-Platz ein. Um 19:10 Uhr erklärte der Versammlungsleiter die Demonstration für beendet. Die Polizei ahndete gemeinsam mit dem Ordnungsamt 40 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung und schrieb zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung von Polizeibeamten.

Ein weiterer Aufzug, der von einer Privatperson angemeldet worden war, wurde durch den Versammlungsleiter noch in der Sammelphase vorzeitig beendet.

Rund 350 Personen einer anderen angemeldeten Demonstration zogen ab 14:00 Uhr von der Kölner Straße zum Grabbeplatz.

Die Demonstrationen verliefen überwiegend störungsfrei und friedlich.

