Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20. November bis heute Mittag, 12.00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in mehrere Gärten in einer Gartenanlage in der Adam-Opel-Straße eingebrochen. Der oder die Unbekannten entwendeten unter anderem eine Bose Musikbox. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0276619/2021) entgegen. (jd)

