Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus LKW- Zeugensuche

Walthershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von gestern, 21.00 Uhr bis heute 06.25 Uhr wurden aus einem auf dem Parkplatz am "Denkmalplatz" geparkten LKW, ein Mountainbike "Solid Strike Evo" und eine Kettensäge der Firma Stihl gestohlen. Bislang unbekannte Täter schnitten die Plane des LKW auf und entwendeten das Beutegut. Neben dem Beuteschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro, entstand Sachschaden an der Plane des LKW von circa 600 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0276320/2021) entgegen. (jd)

