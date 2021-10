Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Eingangstür mit Lackfarbe beschmiert

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde auf der Straße Unter den Eichen die Eingangstür einer Gaststätte mit schwarzer Lackfarbe beschmiert. Bei Entdeckung der Tat gegen 06.30 Uhr war die Farbe noch nicht getrocknet. Der 1-Liter-Farbtopf stand noch auf dem Gehweg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

