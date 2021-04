Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche im Freizeitgelände Afföllerwiesen; Auto verkratzt - Hoher Schaden; Rauch über Sterzhausen; Einmal Fahren unter Drogeneinfluss - einmal Drogen im Auto

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbrüche im Freizeitgelände Afföllerwiesen

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem vollendeten und einem versuchten Einbruch an den Afföllerwiesen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der erste Einbruch war zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch, 21 April, und 08.30 Uhr am Montag, 26. April. Der oder die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem umzäunten Vereinsgelände, brachen dort einen Anhänger auf und stahlen zwei Elektromotoren für Boote, zwei Lithiumionenakkus und die dazugehörenden Ladegeräte. Die Beute hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Am Mittwoch, 28. April, um 17.30 Uhr erhielt die Polizei eine weitere Meldung über einen gescheiterten Einbruch in die Hütte auf dem Freizeitgelände. Die Hütte hielt allerdings dicht und den oder die Einbrecher damit draußen. Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den geschilderten Taten bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Schröck - Auto verkratzt - Hoher Schaden

Nach den ersten Prüfungen eines Versicherungsvertreters liegen die geschätzten Kosten für die Reparatur des rundherum verkratzten Autos bei zwischen 6 und 7000 Euro. Der betroffene silberne E-Klasse Daimler parkte zur Tatzeit am Dienstag, 27. April, zwischen 15 und 18 Uhr in der Straße Bergblick. Nach Informationen der Polizei soll ein weiteres dort geparktes Fahrzeug verkratzt worden sein. Hierzu liegt allerdings noch keine Anzeige vor. Wer hat in der Straße Bergblick Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung bzw. den Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Wer hat z.B. Personen gesehen die "nur mal so" um das Auto herumgingen, die sich das Auto "angesehen" haben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sterzhausen - Rauch über Sterzhausen

Wegen eines Feuers mit starker Rauchentwicklung waren Feuerwehr und Polizei am Mittwoch, 28. April, gegen 17 Uhr in der Oberdorfer Straße. Die Feuerwehr löschte auf einer Wiese ein Feuer. Es brannten zwei Rundballen, Reifen und eine Plastikplane. Der 63 Jahre alten Verantwortliche steht unter dem Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Die Polizei erstattete eine Anzeige.

Marburg/Wetter - Einmal Fahren unter Drogeneinfluss - einmal Drogen im Auto

Nach dem Ergebnis eines Drogentests stand ein 20 Jahre junger Autofahrer unter dem Einfluss von THC. Die Fahrt endete mit der Polizeikontrolle am Mittwoch, 28. April, um 19.40 Uhr in der Goßfeldener Straße. Die Polizei veranlasste zudem, wie immer in solchen Fällen, die notwendige Blutprobe. Bei der Kontrolle eines Autos um kurz nach 23 Uhr in Wetter stand der 19-jährige Fahrer zwar nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, allerdings stellte die Polizei bei ihm geringe Mengen zweier unterschiedlicher Betäubungsmittel sicher. Der junge Mann muss sich daher demnächst wegen des Erwerbs und Besitzes dieser Betäubungsmittel verantworten.

Martin Ahlich

