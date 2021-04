Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Streit und Schüsse; Drogeneinfluss; Einbrecher flüchtete durch den Garten; Kellereinbrüche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Richtsberg - Streit und Schüsse

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag, 26. April, gegen 19.50 Uhr, eventuell auch etwas früher, auf dem Fußweg von der Fußgängerbrücke der Straße Am Richtsberg Höhe des EDEKA Marktes ereignete. Dort soll es zunächst zu einem verbalen Streit und dann zu einer Abgabe mehrerer Schüsse gekommen sein. Die Polizei fand und stellte dort tatsächlich die Überreste von Reizstoffmunition sicher. Ein mutmaßlicher Beteiligter, ein deutlich alkoholisierter 31 Jahre alter Mann hatte sich in die Sudetenstraße in ein Haus geflüchtet. Er hatte dortige Bewohner durch sein Verhalten verängstigt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem dieser geschilderte Vorfall bekannt wurde. Der Mann war unverletzt und ließ sich widerstandslos zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Eine Beschreibung des zweiten Beteiligten liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain - Drogeneinfluss beim Autofahrer

Bei der Kontrolle eines Autos am Montag, 26. April, gegen 19.25 Uhr in Kirchhain, kam der Verdacht auf, dass der 30 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der freiwillige Drogentest bestätigte mit einer positiven Reaktion auf mehrere Stoffe den Verdacht. Die unmittelbaren Folgen für den Mann: Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt.

Sterzhausen - Einbrecher flüchtete durch den Garten

Der Täter eines Einbruchs in der Straße In der Hohl in der Nacht zum Dienstag, 27. April, zwischen 03.15 und 04.05 Uhr verließ das Einfamilienhaus durch die Terrassentür und flüchtete anschließend durch den Garten. Wie der Täter ins Haus kam, steht nicht fest. Letztendlich warf er bei der Flucht noch einen kleinen Schrank um und zerstörte diesen dadurch. Nach ersten Feststellungen erbeutete der Täter bei den Durchsuchungen des Mobiliars ganze 15 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Kellereinbrüche Am Schwanhof

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (26/27 April) drang ein Einbrecher in den Keller vermutlich durch eine Garage in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Schwanhof ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam mindestens 9 Kellerparzellen und durchsuchten diese. Art und Umfang einer etwaigen Beute steht nicht fest. Die Tatzeit liegt nach den ersten Befragungen zwischen 18 und 07.20 Uhr. Wer hat in dieser Zeit fremde Personen im Haus bemerkt? Wer hat Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Personen gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

