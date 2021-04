Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reifenschäden; Erfreuliche und weniger erfreuliche Ergebnisse bei Verkehrskontrollen; Unfälle und Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ronhausen - Reifenschäden

Die Polizei ermittelt nach der augenscheinlich mutwilligen Zerstörung von jeweils einem Reifen an zwei Autos wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Betroffen waren ein VW Golf und ein VW Touran. Die Autos standen zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen Samstag, 24. April und Dienstag, 27. April, in der Straße In der Hohl. Wer kann dazu sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis (Biedenkopf/Gladenbach/Lahntal) Erfreuliche und weniger erfreuliche Ergebnisse bei Verkehrskontrollen

Am Dienstag, 27. April, kontrollierte die Polizei aus unterschiedlichen Anlässen in verschiedenen Orten. Die Überwachung der Geschwindigkeit in der 30er Zone in Biedenkopf Am Bahnhof am Vormittag gehörte zu den positiven Erlebnissen. Die Polizei registrierte keinen einzigen Verstoß. Etwas anders verhielten sich die Autofahrer zwischen 11 und 13 Uhr in Gladenbach. Elf Autofahrer nahmen es mit der Regeltreue nicht so genau. Überwiegend ahndete die Polizei Verstöße gegen die Gurtpflicht. Hinzu kamen die Missachtung der Geschwindigkeit und das Telefonieren während der Autofahrt mit dem Handy in der Hand. Gegen 16.50 Uhr musste ein Rollerfahrer sein Zweirad in der Wetterschen Straße in Goßfelden stehenlassen. Der Drogentest des 48 Jahre alten Fahrers reagierte auf THC. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. "Die Polizei kontrolliert auch zukünftig für mehr Verkehrssicherheit!"

Kleinseelheim - Seitenabstand zu gering

Als ein Auto eine Frau, die ein Fahrrad mit Kind schob, passieren will, kommt es zur Kollision. Ein Rettungswagen transportierte die Frau und das Kind zur Untersuchung der augenscheinlich nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfall passierte am Dienstag, 27. April, gegen 15.30 Uhr in der Straße Zum Sportplatz. Die 58 Jahre alte Fußgängerin schob ein Spezialfahrrad, auf dem ein behindertes 6 Jahre altes Kind saß. Der von hinten, vom Sandweg kommende Pkw erfasste die Fußgängerin, die dadurch gegen die Mauer schleuderte und stürzte. Das Spezialrad mit dem Kind kippte dabei nach links auf die Straße um. Sowohl das Kind als auch die Fußgängerin waren nach dem Unfall ansprechbar. Bei der Kollision riss der rechte Außenspiegel des Autos ab.

Bracht - Überschlagen - Totalschaden und schwer verletzt

Am Dienstag, 27. April, um 16.40 Uhr, überschlug sich ein 28 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Der Fahrer erlitt schwere, dem Anschein nach nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der Unfall passierte auf der Landstraße 3077 auf dem Weg von Frankenberg nach Bracht. Das Auto kam aus noch unbekannten Gründen rechts auf die Bankette, geriet ins Schleudern, landete letztlich im rechten Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen brachte den in Korbach lebenden Mann ins Krankenhaus.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Blauer Pkw fuhr gegen Gartenzaun

Nach Zeugenaussagen fuhr ein blauer Pkw, eventuell ein VW Lupo, am Dienstag, 27. April, gegen 18.20 Uhr, gegen den hölzernen Gartenzaun des Anwesens In der Gemoll 58. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. An dem verursachenden Auto müsste an der Front ein schwarzes Lüftungsgitter aus Kunststoff fehlen. Durch die Kollision rissen mehrere Bretter des Zauns ab und ein Pfosten wurde beschädigt. Weitere Hinweise zu dem blauen Auto liegen nicht vor. Möglicherweise parkt dieser blaue Polo öfters nahe dem Unfallort. Wer hat das Scheppern und Bersten des Gartenzauns noch gehört und das verursachende Auto gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer zur Unfallzeit machen? Wo steht seit Dienstagabend ein blauer Kleinwagen, eventuell ein VW Lupo, an dem an der Front ein Lüftungsgitter fehlt? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Buchenau - Lkw - Anhänger touchiert offene Autotür

Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 26. April, um 10.40 Uhr in Buchenau vor dem Anwesen Neue Landstraße 41 ereignete. Ein vom Lahntal nach Biedenkopf fahrendes Gespann aus einem Lastwagen mit Anhänger passierte einen mit geöffneter Fahrertür am Fahrbahnrand stehenden weißen Renault Master. Vermutlich durch zu frühes Wiedereinscheren touchierte der Anhänger die Tür des Renaults und verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Fahrer des Kleintransporters, der zu dieser Zeit in der geöffneten Tür stand, blieb unverletzt. Der Fahrer des Gespanns bemerkte die Kollision vermutlich nicht und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Weitere Einzelheiten zu dem Gespann liegen bislang nicht vor. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain - Angesehen-Weggefahren

Ein ca. 60 bis 70 Jahre alter Mann mit Halbglatze und grauem Haarkranz beschädigte beim Einsteigen in seinen geparkten roten Van mit seiner Autotür den hinteren rechten Radkasten des nebenstehenden blauen Skoda. Der Mann sah sich danach den Schaden an, stieg dann doch in sein Auto und fuhr weg, ohne die Polizei angerufen oder einen Zettel mit seinem Namen und seiner Erreichbarkeit hinterlassen zu haben. Da sich an dem blauen Auto rote Fremdfarbe befand, müsste der Mann den angerichteten Schaden eigentlich gesehen haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht. Den Mann erwartet zumindest eine empfindliche Geldstrafe. Möglicherweise kommt es zudem zu einem Entzug des Führerscheins.

