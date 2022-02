Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 3 bei Erkrath - Abschleppwagen und Sattelzug beteiligt - Mann schwer verletzt - Sperrungen

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. Februar 2022, 21:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln verletzte sich ein Mann schwer, nachdem er mit seinem Abschleppwagen auf einen Sattelzug aufgefahren war. Er kam zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Die Richtungsfahrbahn musste zum Teil voll gesperrt werde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 60 Jahre alter Mann aus Wuppertal mit seinem Abschleppwagen auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. In Höhe der Neandertalbrücke fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf, den ein 61-Jähriger aus Ungarn steuerte. Aufgrund des Aufpralls wurde die Fahrerkabine des Abschleppwagens stark deformiert und der Wuppertaler darin eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Mann und brachten ihn im Anschluss schwerverletzt in ein Krankenhaus. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde der Pkw einer 36-Jährigen aus Köln beschädigt.

Die Richtungsfahrbahn Köln musste zwischen 21:45 Uhr bis 23:20 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.

