Polizei Bochum

POL-BO: Kripo sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch in Kornharpen

Bochum (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Kornharpen. Es werden zwei tatverdächtige Frauen gesucht.

Der Einbruch hat sich am Mittwochnachmittag, 23. November, in einem Mehrfamilienhaus an der Spreestraße ereignet. Auf noch nicht geklärte Weise hatten sich Unbekannte Zugang zu einer der Wohnungen verschafft und alle Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zeugen beobachteten gegen 17.30 Uhr zwei unbekannte Frauen, die sich im Hausflur aufhielten. Sie gelten als tatverdächtig. Der Beschreibung nach hatten sie dunkle, lange Haare, die sie zum Zopf gebunden trugen. Sie waren mit dunklen Mänteln bekleidet.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Hinweise.

