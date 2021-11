Polizei Bochum

POL-BO: "Kontrollen" durch falsche Polizeibeamte in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Gleich zweimal gaben sich in Bochum in der Nacht von Samstag (20. November) auf Sonntag (21. November) Kriminelle als Polizeibeamte aus. Nun sucht die Kripo Zeugen.

Gegen 1.30 Uhr sprachen vier Unbekannte eine 21-Jährige und einen 44-Jährigen in Altenbochum im Bereich Glockengarten/ Rombergstraße an. Die Täter gaben sich als Polizisten aus, hielten den Mann und die Frau aus Bochum gewaltsam fest und durchsuchten sie. Mit ihrer Beute - Portemonnaie und Bargeld - entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Bei den Tätern handelt es sich nach Zeugenaussagen um drei Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 25 Jahren.

Die Frau wird als "südländisch aussehend", ca. 160 bis 165 cm groß und mit langen schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet war sie mit einer olivgrünen Jacke.

Einer der männlichen Täter sei 170 bis 175 cm groß, habe einen schwarzen Bart und schwarze lockige Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und Hose.

Der zweite Täter wird als 185 bis 190 cm groß und mit kräftigem Körperbau beschrieben. Er trug eine schwarze Jeans sowie eine blaue Winterjacke mit dunklem Fell an der Kapuze.

Der dritte männliche Unbekannte habe einen schmalen Körperbau und sei mit einer schwarz-weißen Jacke bekleidet gewesen.

Bei dem Vorfall wurde der 44-jährige Bochumer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich gegen 02.50 Uhr in Wiemelhausen in Höhe der Wasserstraße 144. Auch hier gaben sich Unbekannte als Polizeibeamte aus und nötigten zwei Männer aus Bochum, ihre Ausweise zu zeigen. Nach ihrer vermeintlichen Kontrolle entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Entwendet wurde den beiden Bochumern nichts.

Bei den Kriminellen handele es sich nach Zeugenaussagen um eine Frau und zwei Männer. Beschrieben wurden diese als "afghanisch aussehend".

Die Frau wird als ca. 40 Jahre alt, 176 cm groß und schlank beschrieben. Sie hatte dunkle Haare, trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Hose.

Einer der männlichen Täter war ca. 30 bis 40 Jahre alt, 170 cm groß und schlank. Auch dieser hatte dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans.

Der andere Täter wird beschrieben als 28 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schlank.

Ob die beiden Taten zusammen hängen, ist aktuell Teil der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 32 bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

