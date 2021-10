Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer unter Drogeneinfluss (12.10.2021)

Bräunlingen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am Dienstag gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße 31 im Bereich des "Dögginger Tunnels". Ein 32-jähriger Autofahrer zeigte bei der Kontrolle drogenbedingte Auffälligkeiten, was ein Drogenvortest bestätigte. Außerdem hatte der Autofahrer auch noch eine geringe Menge an Drogen und einen Joint dabei. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Gegen ihn wird wegen Drogenbesitz und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

