Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Northeimer Straße, Donnerstag, 08.04.21, 11.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 08.04.21, gegen 11.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den Pkw Skoda Fabia eines 36-jährigen Wulfteners. Der Nutzer des Pkw stellte diesen zur o.g. Zeit auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes an der Northeimer Straße in Bad Gandersheim ab und begab sich in das Geschäft. In dieser Zeit fuhr nach Zeugenangaben ein roter Ford Fiesta an dem Pkw vorbei und streifte den geparkten Skoda im hintern rechten Bereich. Anschließend entfernte sich der Ford Fiesta in unbekannte Richtung. An dem Skoda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800,- EUR Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell