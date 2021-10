Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Dettingen) 26-Jähriger mit knapp zwei Promille stürzt mit Fahrrad (12.10.2021)

Konstanz, Dettingen (ots)

Mit knapp zwei Promille erheblich betrunken ist ein 26-jähriger Radfahrer am späten Dienstagnachmittag mit seinem Mountainbike auf der Kapitän-Romer-Straße gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Eine kurz nach dem Unfall gegen 16.20 Uhr eintreffende Rettungswagenbesatzung nahm sich dem leicht verletzten Biker an und brachte ihn in die Konstanzer Klinik. Dort wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nun muss sich der Biker noch für die Fahrradfahrt unter Alkoholeinwirkung in einem Strafverfahren verantworten. Gegebenenfalls kommen auf den jungen Mann auch führerscheinrechtliche Maßnahmen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell