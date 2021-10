Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) 13-jährige Radfahrerin von Kleintransporter erfasst und schwer verletzt (12.10.2021)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagabend ist ein 13-jähriges Mädchen, unterwegs mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Hegaustraße in Rielasingen, etwa gegenüber der Abzweigung Poststraße von einem VW Kleintransporter erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 56-jährige Fahrer des Kleintransporters war mit über 1,2 Promille erheblich alkoholisiert.

Gegen 19.50 Uhr fuhr der betrunkene Mann mit dem VW Kleintransporter - von Singen kommend - auf der Hegaustraße in Richtung Worblingen. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers geriet der Kleintransporter noch vor dem Unfall mit dem Mädchen während der Fahrt nach rechts auf den Gehweg und touchierte zwei auf dem Gehweg aufgestellte Mülltonnen. Im weiteren Verlauf, etwa auf Höhe der Abzweigung Poststraße, kam der Kleintransporter erneut nach rechts von der Straße ab, geriet wieder auf den Gehweg und erfasste dort das kleine Mädchen, welches mit einem Fahrrad in Richtung Singen unterwegs war. Die 13-Jährige wurde infolge der Kollision durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt auf dem Gehweg liegen. Eintreffende Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Mädchen in das Klinikum Singen, wo sie sofort notoperiert wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Fahrer des Kleintransporters Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann auch über 1,2 Promille. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Unfallrekonstruktion beauftragt. Die beiden Mülleimer, der Kleintransporter und auch das Fahrrad wurden sichergestellt und von einem Abschleppdienst abtransportiert. Neben der Durchführung einer Blutentnahme beim Unfallverursacher musste dieser den Führerschein abgeben und wird sich nun in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall mit dem schwer verletzten Mädchen verantworten müssen. Während der Unfallaufnahme war auch die Feuerwehr Singen zur Ausleuchtung der Unfallstelle eingesetzt.

