Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto auf Parkplatz angefahren und abgehauen (11.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Montag im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr auf der Straße "Am Krebsgraben". Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten VW Golf im Bereich des vorderen linken Kotflügels und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallflüchtigen werden an das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, erbeten.

