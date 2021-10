Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Wallhausen) Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt (12.10.2021)

Konstanz - Wallhausen (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz auf der Heinrich-von-Tettingen-Straße hat sich ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer am Dienstagvormittag schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 11.15 Uhr auf der Heinrich-von-Tettingen-Straße in Richtung Uferstraße unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr am Ende der talwärts verlaufenden Straße stürzte der schon betagte Pedelec-Fahrer vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der 86-Jährige mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma zur weiteren Behandlung in das Konstanzer Klinikum gebracht.

