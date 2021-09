Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/Dieb stiehlt Handy

Coesfeld (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch (15.09.21) ein Smartphone und ein Tablet aus dem Kassenbereich eines Modegeschäftes an der Letter Straße gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 10.50 Uhr und 11.05 Uhr. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Krankenhaus.

Er soll 30-35 Jahre alt sein, eine schwarze Jacke und eine hellblaue Jeans getragen haben. Er hatte außerdem einen schwarzen Rucksack dabei. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell