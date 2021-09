Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Diebstähle von Spielplätzen

Coesfeld (ots)

Im Laufe des Jahres 2021 haben Unbekannte Schaukeln und Sandaufzüge von diversen Coesfelder Spielplätzen gestohlen. Unter anderem waren die Täter an der Bergwiese und am Spielplatz am Marienwall aktiv. Um die Teile abzumontieren, benutzten die Täter professionelles Werkzeug. Der letzte Diebstahl fand am 19. August 2021 vom Spielplatz im Stadtpark an der Billerbecker Straße statt. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

