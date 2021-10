Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Rückwärtsfahren gegen Auto geprallt (12.10.2021)

St. Georgen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 1C auf Höhe einer Tankstelle verursacht hat. Ein 69-jähriger VW Golf Fahrer rangierte vor einer Garage. Dabei stieß er beim Rückwärtsfahren gegen einen Hyundai eines 78-Jährigen, der in diesem Moment auf das Tankstellengelände einbog.

