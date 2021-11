Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (94) bei Verkehrsunfall in Holsterhausen schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen 22. November in Herne-Holsterhausen ist eine 94-jährige Frau aus Herne schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein Linienbus auf der Bielefelder Straße in Richtung Herne Bahnhof unterwegs und hielt gegen 16.50 Uhr an der Haltestelle "Horsthausen" an.

Eine 94-jährige Hernerin hatte noch in den Bus einsteigen wollen, obwohl dieser bereits seine Türen zur Anfahrt geschlossen hatte. Als das Fahrzeug losfuhr, kam die Seniorin zu Fall und wurde dabei schwer verletzt.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Hernerin zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell