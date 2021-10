Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Autobahn A1

Schwelm (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zur Autobahn A1 alarmiert, dort war es in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe des Rastplatzes Klosterholz zu einem Verkehrsunfall mit einem Klein-LKW gekommen. Dieser war in die Mittelleitplanke "gekracht" und schließlich quer auf dem Standstreifen und dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle in der Dunkelheit und bei starken Regen gegen den fließenden Verkehr ab und klemmte die Batterie des Unfallfahrzeuges ab, während der leicht verletzte Fahrer vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt wurde. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Einsatzstelle konnte schnell an die Autobahnpolizei übergeben werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 14 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 19:50 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell