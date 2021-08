Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Illegales Autorennen durch Bad Bentheim

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf der Rheiner Straße zu mehren gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Zwei 19- und 21-jährige Niederländer aus Venray, hatten sich offensichtlich ein illegales Autorennen geliefert. Zwischen der Straße "Zum Ferienpark" und dem Ortsausgang in Richtung Schüttorf, begingen sie mit einem dunklen Audi A3 und einem silbernen Ford Focus im gesamten Stadtgebiet zahlreiche gravierende Verkehrsverstöße. Sie überschritten massiv die zulässige Höchstgeschwindigkeit, überholten trotz Gegenverkehrs, fuhren viel zu dicht auf und schnitten beim Abbiegen die Gegenfahrspuren. Ferner überfuhren sie bei ihren Überholmanövern Sperrflächen und ignorierten rote Ampeln. Eine Zeugin meldete die beiden Raser bei der Polizei, so dass sie wenig später angetroffen und kontrolliert werden konnten. Von beiden Fahrern wurde eine empfindliche Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro einbehalten. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Polizei sucht derweil weitere Zeugen, die von den beiden Tatverdächtigen gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Dienststelle in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell